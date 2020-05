Geen Ronde van Oost-Vlaanderen dit jaar: njet van lokale overheden Hans Fruyt

19 mei 2020

13u26 0 Deinze De achtste editie van de Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften wordt naar 2021 verschoven. De organisatoren botsten de voorbije dagen op diverse njets van vergunnende overheden en schrappen de rittenkoers die van 12 tot 16 augustus in Nevele, Ursel, Pollare, Haasdonk en Nazareth zou plaatsvinden.

Onder meer dankzij hun eindzege in de Ronde van Oost-Vlaanderen stoomden de Brit Daniel McLay (2014), Franklin Syx (2015), Sander De Pestel (2017), Alfdan De Decker (2018) en Florian Vermeersch (2019) door naar de profs. De vijfdaagse rittenkoers verwierf de voorbije jaren naam en faam. Door de coronacrisis moet de organiserende vzw de editie 2020 schrappen.

“Van Defensie krijgen we geen toestemming om op donderdag 13 augustus het vliegveld van Ursel te gebruiken voor een individuele tijdrit”, verduidelijkt organisatievoorzitter André Maerschalck. “Omwille van Covid-19 of onder het mom van de coronacrisis, dat laat ik het in het midden. We zochten een alternatief aan de Kruipuit in Adegem. In die buurt vonden we een parcours, maar niet de geschikte accommodatie. Geen nood, we waren bereid de Ronde van Oost-Vlaanderen te herleiden tot vier in plaats van vijf wedstrijddagen.”

Deze week kreeg Maerschalck te horen dat het schepencollege van Deinze geen toelating geeft voor de openingsetappe in Nevele. Door het wegvallen van de tijdrit in Ursel zou die eerste rit op 13 augustus worden gegeven.

“We voelden de voorbije weken dat Deinze niet happig was toelating te geven”, gaat Maerschalck verder. “Dat gevoel werd bevestigd: we mogen in Nevele niet organiseren. Pollare twijfelde omdat het steeds duidelijker werd dat een Vipgebeuren niet mogelijk zou zijn. Luc Van Eynde van de organisatie in Haasdonk liet me verstaan liever niet in te richten, maar hij was bereid mee te doen indien de andere comités niet afhaakten. Van de finale in Nazareth wilden de organisatoren een volksfeest maken. Gezien de maatregelen om het coronavirus in te dijken zal dat niet mogen. Dus moeten we de Ronde van Oost-Vlaanderen dit jaar schrappen. Er zit niets anders op. Ik kan dit allemaal heel goed begrijpen: gezondheid gaat voor op de koers.”

De kans is groot dat heel wat organisatoren van kleine wielerwedstrijden ook volgend jaar niet meer op de kalender zullen komen. Omdat in het kader van de gezondheid van iedereen allerlei extra maatregelen noodzakelijk zullen zijn. De Ronde van Oost-Vlaanderen is van plan terug te keren.

“Hopelijk met etappes in Nevele, Ursel, Pollare, Haasdonk en Nazareth”, blikt Maerschalck vooruit naar 2021. “Geen enkele organisator geeft te kennen er in de toekomst mee te kappen. Laat ons hopen dat we volgend jaar wel groen licht krijgen.”