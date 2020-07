Geen nieuwe besmettingen in woonzorgcentrum Sint-Vincentius Anthony Statius

09 juli 2020

11u02 0 Deinze Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze is terug virusvrij. Vorig weekend werd bij een van de bewoners een besmetting met het coronavirus vastgesteld, maar nadat alle bewoners en personeelsleden van de afdeling werden getest, blijken er geen nieuwe besmettingen te zijn.

Vorig weekend werd een van de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze positief getest op het coronavirus. De vrouw was opgenomen in het AZ Sint-Vincentius wegens andere gezondheidsredenen, maar ze vertoonde geen virusverschijnselen.

“We hebben onmiddellijk beslist om alle bezoekrechten terug te schroeven tot er meer duidelijk was in deze situatie”, zegt zorgcoördinator Chantal De Witte. “Maandag werd de echtgenoot van de vrouw, die op een andere afdeling verblijft, negatief getest en dinsdag werden alle bewoners en personeelsleden van haar eigen afdeling ook negatief getest. Nu kunnen we terug vooruit kijken. Vanaf donderdag 9 juli zijn wandelingen en thuisbezoek terug mogelijk en bezoek op de kamer kan terug vanaf maandag 13 juli.”