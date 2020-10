Geen Moose dit jaar, maar Deinse scouts willen toch even stilstaan bij geschiedenis van fuif: “Stuur ons je mooiste herinneringen” Anthony Statius

12 oktober 2020

15u11 0 Deinze Scouting Deinze kan voor het eerst in 54 jaar geen fuif organiseren. Door het coronavirus kan er dit jaar niet gedanst worden in de Brielpoort en de bijhorende tent tijdens Moose. Toch wil de jeugdvereniging komend weekend even stilstaan bij de rijke geschiedenis van de scoutsfuif. “We doen een oproep aan alle sympathisanten om ons zoveel mogelijk herinneringen door te sturen”, zegt Miet Parmentier.

In 1966 werd voor het eerst het Scouts en Gidsenbal georganiseerd, in 1998 kwam daar de succesformule Trancefusion bij en in 2013 organiseerde Scouting Deinze de eerste editie van Moose. In 2020, 54 jaar na het organiseren van het eerste Deinse ‘scoutsfeestje’, werd de achtste editie van Moose geannuleerd om de gekende redenen.

“Omdat er in 54 jaar fuifgeschiedenis veel memorabele momenten zijn vastgelegd, willen we de komende week wat tijd maken voor nostalgie”, zegt Miet Parmentier van het organiserende comité. “Wie leuke, spannende, romantische of gewoon memorabele momenten heeft meegemaakt op het Scoutsbal, Trancefusion of Moose mag deze met ons delen. Van foto’s op de avond zelf tot de opbouw of gewoon een toffe anekdote, alles is mogelijk.”

Herinneringen mogen doorgestuurd worden naar moose@scoutingdeinze.be, met het jaartal en eventueel een begeleidende uitleg bij de foto’s. Deze herinneringen worden komende week verzameld en zullen in het weekend van 17 oktober gedeeld worden via sociale media. “Hopelijk kan iedereen volgend jaar wel weer feesten op Moose 2021. Zet alvast 16 oktober in de agenda”, besluit Miet.