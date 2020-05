Geen meikermis, maar inwoners Poesele krijgen een bloemetje Anthony Statius

18u00 0 Deinze Alle inwoners van Poesele (Deinze) hebben vrijdag een bloemetje gekregen. Een actie van feestcomité Poesele Dorpt ter compensatie van de afgelaste meikermis.

“Normaal gezien staat in het eerste weekend van mei de kermis van Poesele op het programma”, zegt Wim Blancke, voorzitter van feestcomité Poesele Dorpt. “Als kleinste gemeente van de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen staan we er toch een beetje voor bekend om een volk van feestvierders te zijn. Door de coronamaatregelen kunnen ook wij geen kermis organiseren, maar toch willen we ons feestweekend niet zo maar laten voorbijgaan.”

“Op vrijdag 1 mei kreeg iedere inwoner van Poesele een bloemetje. Zo steken we onze mensen een hart onder de riem in deze moeilijke tijden”, zegt Wim Blancke.