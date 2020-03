Geen kinderopvang in De Vaart Anthony Statius

16 maart 2020

08u52 13

In gemeenteschool De Vaart in Nevele wordt de komende week geen kinderopvang voorzien. Dit werd dooe het stadsbestuur van Deinze beslist.

“Bij een echtgenoot van een van de juffen werden symptomen een besmetting met het coronavirus vastgesteld", zegt onderwijsschepen Trees Van Hove (CD&V). “Het is echter niet mogelijk om te testen of de persoon in kwestie besmet is, maar geen risico te lopen en om paniek te vermijden hebben we besloten om de school volledig te sluiten tot na de paasvakantie. Om besmetting ter vermijden worden de leerlingen van de Vaart niet opgevangen, ook niet op een andere school. Dit werd besproken met de ouders.”