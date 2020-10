Geen kerstconcert in Bachte door corona Anthony Statius

01 oktober 2020

08u17 0 Deinze Het jaarlijkse kerstconcert in de kerk van Bachte gaat niet door. Dat laten de organisatoren van Feest op het plein weten.

“Nadat onze kermis door werken werd afgelast, zien we als comité ook af van het kerstconcert eind dit jaar”, zegt Johan Cnockaert, voorzitter van Feest op het plein. “Eerder passeerden al klinkende namen zoals Barbara Dex, Garry Hagger, Geena Lisa, Bart Herman en vorig jaar Willem Vermandere de revue in het kleine kerkje, telkens begeleid door een grote bezetting. Helaas kunnen we dit door corona niet laten doorgaan. Volgend jaar bestaan we 25 jaar en dan zullen we er alles aan doen om dit niet ongemerkt te laten passeren.”