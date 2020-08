Geen Hapje Tapje, maar Nevelaars krijgen dit jaar hapjes, tapjes en waardebonnen aan huis Anthony Statius

26 augustus 2020

16u19 0 Deinze De culinaire markt Hapje Tapje kan dit jaar niet doorgaan, maar het feestcomité Niet Versaegen laat de Nevelaars niet zomaar in de kou staan. Komend weekend brengen zij enkele hapjes en tapjes aan huis bij alle inwoners van de deelgemeente Nevele. “In het pakket zitten ook heel wat waardebonnen, waarmee we de lokale economie willen steunen", zegt voorzitter Filip Vervaeke.

Deze zomer stond normaal gezien de negende editie van Hapje Tapje op de agenda. Deze culinaire markt is uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van Nevele. De vorige editie lokte maar liefst 6.000 bezoekers naar het centrum van Nevele, een massa die in deze coronatijden niet mogelijk is.

“Na de 66ste editie van onze Sinksenstoet op zondag 31 mei, moesten we helaas ook de septemberkermis met Hapje Tapje afgelasten”, zegt Filip Vervaeke. “We zijn wel onmiddellijk beginnen brainstormen over een alternatief. In het weekend van 1 mei organiseerde de stad Deinze een grootschalige actie in de Brielpoort, waarbij alle inwoners een pakket mondmaskers aan huis geleverd kregen. Dit heeft mij geïnspireerd, want wat de burgemeester van Deinze voor elkaar heeft gekrege voor alle Deinzenaren, moesten wij toch voor elkaar kunnen krijgen voor alle inwoners van Nevele, weliswaar met hapjes en tapjes in plaats van mondmaskers. Zo is het idee ontstaan voor ‘Hapje Tapje aan huis’.”

De bestuursleden van Hapje Tapje stelden hun alternatieve concept woensdag voor bij Nougat Vital aan Vaart Links in Nevele. Het bedrijf onder leiding van CEO Matthias Haeck is wereldspeler in de productie en export van nougat. “Dit weekend krijgen alle inwoners van de deelgemeente Nevele een gratis pakket met daarin onder andere nougat en postkaarten van Nougat Vital”, aldus Vervaeke. “Verder vind je in deze goodiebag gin of advokaat van Filliers Distillery, een aperitiefworstje van Slagerij Mortier, een kurkentrekker van Wijnen Sam Verheecke, een feestslinger van Wendy’s Partyshop, een cuberdon van Maison Sucrée, een blikje tonic van Prik & Tik dranken Union en nog enkele snoepjes. Daarnaast krijgen de Nevelaars ook waardebonnen waarmee men terechtkan bij talrijke lokale handelaars. In totaal hebben we 1.600 pakketten samengesteld, goed voor een totaalwaarde van 144.000 euro. Als je weet dat de eigen inbreng van ons feestcomité 6.000 bedraagt, dan kunnen we nu al spreken over een geslaagde actie. Het spreekt voor zich dat dit initiatief niet mogelijk zou zijn geweest zonder de logistieke of financiële ondersteuning van bedrijven, handelaars en het stadsbestuur.”

“We roepen iedereen op om in zijn of haar kot te blijven”, vervolgt Filip. “Op vrijdag 29, zaterdag 29 en zondag 30 augustus zullen onze bestuursleden de pakketten aan huis leveren. Ik geef ook graag nog mee dat de foorkramers wel aanwezig zullen zijn op Nevelemarkt. De attracties openen op zaterdag en ze blijven staan tot en met woensdag 3 september.”