Geen gemeenteraad in De Rekkelinge door defecte airco Anthony Statius

24 juni 2020

13u33 2 Deinze Dan toch geen fysieke gemeenteraad vanavond in Deinze. Door problemen met de airco in zaal De Rekkelinge kan de geplande raadszitting daar niet plaatsvinden.

De gemeenteraad van Deinze zou normaal gezien vanavond om 19.30 uur opnieuw plaatsvinden voor een publiek. De zitting was gepland in zaal De Rekkelinge omdat daar rekening kan gehouden worden met de social distancing-regels, maar door problemen met de airco is het veel te heet om de debatten daar plaats te laten vinden.

Daarom werd beslist om de gemeente- en OCMW-raad vanavond om 19.30 uur toch opnieuw digitaal te laten verlopen. Zonder publiek dus, maar iedereen kan de zitting wel volgen via livestream op Youtube via https://www.youtube.com/watch?v=Y-FAR3sHJ5A&feature=youtu.be.