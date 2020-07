Geen festival, maar bewoners Heilig Hart genieten van muziek tijdens privéconcerten Anthony Statius

07 juli 2020

16u19 0 Deinze Geen zomerfestival in het DVC Heilig Hart in Deinze, maar het animatieteam zorgt deze week toch voor de nodige sfeer. Gespreid over twee dagen kunnen de zorgvragers genieten van Bachte in de Wei Light, een reeks privéconcertjes in kleine bubbels.

Het coronavirus trekt een streep door alle zomerevenementen, dus ook door Bachte in de Wei, het jaarlijkse festival in het dienstverleningscentrum Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). Om de zorgvragers toch te laten genieten van een streepje muziek, organiseert het animatieteam Bachte in de Wei Light.

“Het is voor iedereen al een moeilijke tijd geweest en daarom bedacht ons animatieteam voor de negende editie een coronabestendig concept”, zegt communicatieverantwoordelijke Leen De Vos. “Op dinsdagen 7 en 14 juli komen een paar groepen en muzikanten speciaal naar DVC Heilig Hart. Ze passeren langs alle tuintjes en spelen daar een privéconcertje voor elke leefgroepsbubbel. Elke leefgroep is momenteel een bubbel en die mengen we niet. Er is ook een rondreizend café dat drankjes uitdeelt. Op die manier blijven de zorgvragers binnen hun bubbel, maar kunnen ze toch genieten van de sfeer en de muziek.”