Geen Feest op het plein door werken aan Bachte-kerk Anthony Statius

21 februari 2020

10u57 0 Deinze Feest op het plein gaat deze zomer niet door. Het kerkje van Bachte staat momenteel in de steigers en daardoor is ook het plein, waar de kermisactiviteiten normaal gezien plaatsvinden, bezet.

De organisatoren van de jaarlijkse kermis in Bachte, die normaal zou doorgaan in het weekend van 19 en 20 september, laat weten dat de festiviteiten dit jaar niet doorgaan.

“Ons kerkje wordt gerestaureerd en hierdoor is het plein bezet met werfcontainers en een kraan”, zegt Johan Cnockaert. “Het aanbod van het DVC Heilig Hart om een deel van parking te gebruiken voor het plaatsen van een tent appreciëren we enorm, maar organisatorisch bleek dit toch niet haalbaar. Over ons eindejaarsconcert kunnen we nog niets zeggen, dat hangt af van de werken.”

“We kunnen wel al meedelen dat we in het weekend van 18 en 19 september 2021 het 25-jarig bestaan vieren van onze vereniging Feest op het plein. Die gelegenheid zullen we aangrijpen om er een extra leuke editie van te maken”, besluit Johan.