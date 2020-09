Geen eetfestijn, maar deze school heeft origineel alternatief: “Drive-in om school te steunen” Anthony Statius

26 september 2020

18u20 0 Deinze Het jaarlijks eetfestijn is door het coronavirus in het water gevallen, maar de ouderraad van basisschool Wonterwijs in het dorpje Wontergem (Deinze) had vandaag een leuk alternatief. Op het kerkplein organiseerden zij een drive-in, waar de ouders hun maaltijden konden afhalen.

Storm Odette was zaterdagnamiddag gelukkig net gaan liggen toen de ouders van basisschool Wonterwijs hun drive-in aan de kerk van Wontergem openden. Vanaf 17 uur kwamen ouders te voet, met de fiets of met de auto langs om de school te steunen.

“Ons jaarlijks eetfestijn, dat normaal gezien het laatste weekend van september plaatsvindt, konden we niet organiseren", zegt directrice Inneke De Regge. “Allemaal samengepakt in de eetzaal zitten is geen goed idee in deze coronatijden. Maar de ouderraad wilde toch iets doen en zo kwam het idee van een drive-in. Ouders kunnen een aperitiefpakket met cava en chips, een warme maaltijd en een dessert komen afhalen. Ze kunnen ook een lotje voor onze tombola kopen. Met de opbrengst kopen we nieuw materiaal voor in de turnzaal aan. Er werden maar liefst 218 maaltijden besteld, dat is ongeveer hetzelfde als het aantal inschrijvingen voor ons eetfestijn. Missie geslaagd dus.”