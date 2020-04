Geen Batjesmarkt door coronavirus Anthony Statius

09 april 2020

15u41 0 Deinze De Batjesmarkt in Deinze gaat dit jaar niet door. Door het coronavirus wordt de 47ste editie van het grootste straatfeest van de stad verschoven naar 1 mei volgend jaar.

Het was te verwachten, maar nu is het officieel bevestigd: geen Batjesmarkt in Deinze.

“Op onze laatste vergadering werd besloten de 47ste editie op zaterdag 2 mei niet te laten doorgaan”, zegt Franky Taveirne, voorzitter van de Gebuurtdekenij Guido Gezellelaan. “Het lijkt ons niet verstandig na een maand van lockdown terug een grote massa op de been te brengen. Er waren al heel wat inschrijvingen, de groepen lagen vast en we hoopten op een spetterende editie na de regen van vorig jaar; maar we gaan het risico niet nemen. We kijken allemaal samen uit naar de editie van volgend jaar op zaterdag 1 mei.”