Gedenkzuil Congo-officier Jules Van Dorpe ingepakt met plastic Anthony Statius

18 juni 2020

09u22 0 Deinze Enkele inwoners van Deinze hebben de gedenkzuil van de omstreden Congo-officier Jules Van Dorpe op het Ricardplein in Deinze woensdagavond ingepakt met plastic. Eerder werd al een Enkele inwoners van Deinze hebben de gedenkzuil van de omstreden Congo-officier Jules Van Dorpe op het Ricardplein in Deinze woensdagavond ingepakt met plastic. Eerder werd al een bordje met duiding bij het beeld geplaatst, maar Peter Parmentier en Tom Vermeir willen nog een stapje verder gaan. In een open brief leggen ze ook uit waarom.

Er is nog steeds geen sprake van vandalisme aan het standbeeld van Jules Van Dorpe in Deinze. Geen onherstelbare schade, maar het beeld was deze ochtend niet meer zichtbaar, behalve het bordje met duiding over de omstreden figuur die als kapitein-commandant van het leger van koning Leopold II in diens toenmalige privékolonie Congo-Vrijstaat de plak zwaaide.

“Twaalf jaar geleden vroegen we om een bord met duiding bij het standbeeld van Jules Van Dorpe te plaatsen”, zeggen Peter Parmentier en Tom Vermeir in hun open brief aan het stadsbestuur van Deinze. “Samen met verschillende verenigingen hoopten we dat elke voorbijganger zo kon zien wat zijn onfrisse rol in de kolonisatie van Congo was. De vraag werd sindsdien nog enkele keren herhaald, zonder positief antwoord. Er zijn geen twijfels meer over de wandaden die hij in Congo pleegde. Wij hopen dat jullie nu wel reageren op onze vraag die wij in naam van velen herhalen.”

“Wij vragen op het standbeeld een doorschijnende plaat met duiding over zijn rol”, klinkt het verder. “Het monument zelf heeft zeker erfgoedwaarde, maar zal door zo’n plaat niet ontwaard worden. Organiseer met de GROS, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, een avond over de rol van Deinzenaren in de kolonisatie van Congo. Alles begint met de kennis van het verleden. Wij zijn natuurlijk bereid om hierbij te helpen. Plant als symbolische actie bij het standbeeld nog een derde boom. Vroeger plantte men vredesbomen om het einde van een oorlog te vieren en de hoop op eeuwige vrede uit te drukken. Laat het een Congolese vredesboom zijn die onze verontschuldiging weergeeft voor het gedrag van onze voorouders en onze hoop op voorspoed voor Congo.”

Bart Van Thuyne (CD&V), bevoegd voor materieel en funerair erfgoed, herhaalt zijn eerdere boodschap: “Er komt een definitief bord met duiding over Jules Van Dorpe. Als dit de mensen kan bekoren, blijft het plastic hangen tot wanneer het bord er staat. We willen hier alleszins geen grotere hetze van maken.”