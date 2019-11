Gedaan met lange wachtrijen aan de toog: ‘SmartCup’ betaalt automatisch waarborg terug Anthony Statius

26 november 2019

14u34 0 Deinze Met de SmartCup wordt drank bestellen op evenementen een pak eenvoudiger. In deze slimme herbruikbare beker zit een chip, die gekoppeld is aan de betaalgegevens van diegene die trakteert. Worden alle bekers mooi in een speciale collector of SmartBin gedeponeerd, dan krijgt die persoon automatisch de waarborg terugbetaald. “Van een lokale scoutsfuif tot festivals, vanaf volgend jaar kan de SmartCup-beker overal ingezet worden”, zegt uitvinder Sander Van Waes.

Een herbruikbare beker die automatisch je waarborg terugbetaalt? Klinkt als muziek in de oren van menig festivalganger. Vanaf volgend jaar zijn wegwerpbekers verboden op Vlaamse evenementen en om het systeem van herbruikbare bekers te vereenvoudigen, lanceert het bedrijf Goodless de SmartCup. De uitvinder is Sander Van Waes, een 29-jarige man uit Merendree (Deinze), die al op zestienjarige leeftijd de schoolbanken verliet met een flinke dosis gezond boerenverstand en heel wat ondernemingszin. In mede-investeerder Rudi De Kerpel (voormalig eigenaar van Eurotuin) vond hij de ideale partner en dinsdag gaf het duo een demonstratie van het SmartCup-systeem in het Goodless-hoofdkwartier in de Europalaan in Deinze.

SmartBins

Hoe werkt het? “Alle SmartCup-bekers zijn voorzien van een chip”, legt Sander Van Waes uit. “De klant bestelt zijn drankjes en via een automatisch systeem wordt de prijs van de bestelde drank én de waarborg van de bekers berekend. Bij de betaling — die met kaart of een andere cashvrij systeem gebeurt — worden de chips van de bekers gekoppeld aan de betaalgegevens van de klant. Eens de bekers leeg zijn, kunnen ze gedeponeerd worden in collectors of zogenaamde ‘SmartBins’. Deze toestellen lezen automatisch de chips in de bekers en zo krijgt de persoon die de drankjes betaald heeft automatisch de waarborg op zijn of haar rekening terug gestort. De organisatie van het evenement kiest zelf de waarde van een lege beker. Vraagt men 2 euro voor een beker, dan is de kans op een proper terrein veel groter, dan wanneer men maar een halve euro vraagt.”

De huurprijs van het systeem is afhankelijk van de grootte van het evenement, maar de kosten zijn ongeveer equivalent aan het oude systeem van wegwerpbekers Rudi De Kerpel

Rudi De Kerpel vult aan: “De SmartCup biedt een oplossing voor een gekend probleem op festivals. Wie pakweg de eerste vier bekers betaalt, moet deze eerst allemaal terugkrijgen om aan de waarborg te geraken. Eens alle bekers verzameld zijn, moeten deze ingeleverd worden aan de toog, wat soms heel wat tijd kost. Met het SmartCup-systeem gaat alles veel sneller. Als alle bekers mooi in de SmartBins gedeponeerd worden, dan krijgt diegene die getrakteerd heeft altijd zijn geld terug. Blijven er bekers rondslingeren op de grond of op de tafels, dan komen deze uiteraard niet meer in de bins terecht, maar dan gaat de waarborg naar de organisatie.”

Testfase

Het SmartCup-systeem zit momenteel in een testfase en eind december zullen de bekers van Sander en Rudi te vinden zijn op het Warmste Week-evenement Studio Kontrabas in Ingelmunster. “Het doel is om vanaf 2020 met de SmartCup België te veroveren”, zegt Rudi. “We zijn al in gesprek met enkele voetbalclubs, maar ook voor festivals of stadsevenementen zoals de Gentse Feesten mag men ons zeker bellen. De huurprijs van het systeem is afhankelijk van de grootte van het evenement, maar de kosten zijn ongeveer equivalent aan het oude systeem van wegwerpbekers, waarbij je onder andere met kosten voor afvalverwerking zit. De bekers zijn gemaakt van polypropyleen en ze zijn voor 100 procent herbruikbaar. Via een gesloten circuit worden de gebruikte bekers eerst afgewassen in ons magazijn in Deinze alvorens ze opnieuw in roulatie komen.”