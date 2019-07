Gedaan met eten op parking of in auto: Familie Dewitte breidt AD Delhaize uit met verbruikzaal Anthony Statius

14 juli 2019

15u57 6 Deinze AD Delhaize Deinze, het grootste AD-filiaal van het land, wordt nog een beetje groter. Geert Dewitte, Nadia Debonné en hun zonen Sam en Tom breiden de supermarkt langs de N43 uit, alles wordt vernieuwd én vooraan komt een zaal waar de klanten hun aankopen op kunnen eten. “Ze kunnen daar op het gemak genieten van hun broodje, slaatje of warme maaltijd die in de winkel werden aangekocht”, zegt Geert.

Wie deze week Deinze binnenreed via de gewestweg (N43) heeft het misschien al gezien: de oude villa naast AD Delhaize is verdwenen. Met deze sloop is het startschot gegeven van de ingrijpende make-over die de supermarkt van Geert Dewitte, Nadia Debonné en hun zonen Sam en Tom de komende maanden zal krijgen.

Het verhaal van Deinzenaar Geert Dewitte begint toen hij op zestienjarige leeftijd als slager aan de slag ging in Brussel. Na hard labeur in slagerijen in Antwerpen, Brussel en Gent werd Geert in 1982 chef van de slagerij in Delhaize Deinze, toen nog aan de overkant van de straat naast de Weba. Na drie jaar werd de winkel gekocht en in 1993 verhuisde alles naar de overkant met een uitbreiding van 750 vierkante meter naar 1.280 vierkante meter winkelruimte.

“We zijn nooit gestopt met groeien”, zegt Geert. “In 1999 kwam er een ondergrondse parking bij en een paar jaar geleden een grote keuken voor warme en koude bereidingen. De laatste uitbreiding dateert van 2006 en met de huidige oppervlakte van 2.500 vierkante meter zijn we de grootste AD Delhaize van het land. Ondertussen zijn we weeral dertien jaar verder en de komende maanden staan er ingrijpende veranderingen op de planning. Het is tijd om pionier te zijn in de nieuwste trends om de klant een nog betere beleving en service te geven.”

Het leek ons een goed idee om de klanten een gezellige zitplaats aan te bieden in de winkel zelf. Er zal ook een koffieautomaat staan, en een microgolfoven Geert Dewitte

“Een uniek concept is de verbruikzaal, die naast de ingang wordt bijgebouwd”, zegt Geert. “Als ik zie hoeveel klanten hun net aangekochte etenswaren buiten op de parking of in hun auto opeten, dan leek het mij een goed idee om hen een gezellige zitplaats aan te bieden in de winkel zelf. Er zal ook een koffieautomaat staan en een microgolfoven, waarin onze huisbereide maaltijden kunnen opgewarmd worden. Er is meer en meer bedrijvigheid in de stad en we willen al die mensen de mogelijkheid geven om hier van hun broodje, slaatje of warme maaltijd te genieten. We mikken op de kerstperiode om deze zaal te openen.”

Energiebesparing

“Verder worden rechts van de winkel twee verdiepingen van telkens 500 vierkante meter aan magazijnen en werkruimtes bijgebouwd”, zegt Sam Dewitte. “Zo komt er plaats vrij waar we onze nieuwe afdeling wijn en sterke dranken zullen onderbrengen, goed voor 200 vierkante meter aan nieuwe winkelruimte. In de winkel zelf wordt bijna alles vernieuwd: de rekken, het interieur, de decoratie en het plafond. De aanleiding voor de werken is het feit dat we het koelsysteem van onze frigo’s omschakelen van freon naar CO2, wat een energiebesparing van zo’n 40% oplevert. We veranderen ook alles naar ledverlichting en daarom leek het ons het ideale moment om onmiddellijk alles te vernieuwen. Er komen meer frigo’s en zo wordt ons assortiment aan verse producten flink uitgebreid.”

De komende weken begint de uitbreiding. De winkel zal gedurende de overgangsperiode open blijven.