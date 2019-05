Fusie politiezone brengt politie sneller ter plaatse Jeffrey Dujardin

24 mei 2019

15u58 0 Deinze De aanrijtijden van de lokale politiezone Deinze-Zulte-Lievegem zijn opvallend korter geworden sinds de fusie begin dit jaar. Doordat er vanuit twee commissariaten wordt gewerkt (Deinze en Zomergem) en vooral doordat Nevele nu vanuit Deinze wordt bediend zijn de aanrijtijden in Lievegem en Nevele gevoelig verbeterd.

“Dat is volkomen logisch”, weet Jan Vermeulen, voorzitter van de politiezone. “Je raakt nu eenmaal gemakkelijker met politiewagens in Nevele vanuit Deinze dan vanuit Zomergem, waardoor het commissariaat in Zomergem zich vooral op Lievegem kan concentreren.”

Ook burgemeester Tony Vermeire is tevreden met de cijfers. “Dit toont aan dat het nieuwe politiehuis in Zomergem een goede beslissing was. De ploegen die van daaruit vertrekken bedienen nu inderdaad sneller Lievegem omdat Nevele is weggevallen”. Burgemeester Simon Lagrange van Zulte sluit zich hier bij aan. “De fusie is een goede zaak. De uitgebreide politiezone maakt ons slagkrachtiger en zorgt ervoor dat we efficiënter kunnen werken.” Voor Deinze en Zulte blijven de cijfers min of meer gelijk. Dat komt vooral omdat we hier 5 procent meer oproepen te verwerken kregen. Maar met een kleine bijsturing zullen we ook hier betere resultaten kunnen boeken”, weet korpschef Benny Van Wabeke.