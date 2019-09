Fruitkweker Wolfcarius opent onbemande zelfbedieningswinkel: “We vertrouwen onze klanten” Anthony Statius

11u22 1 Deinze Fruit rechtstreeks kopen bij de kweker is nog nooit zo makkelijk geweest. De familie Wolfcarius, die appels en peren kweekt in Markegem en Gottem, heeft onlangs een onbemande winkel geopend langs de baan tussen Dentergem en de Vierschaar. Gewoon fruit uit de rekken nemen, betalen met de kaart en klaar is kees. “Bang voor diefstal? Wij vertrouwen onze klanten én er is camerabewaking”, knipogen schoonzussen An Vanoverbeke en Carla Devaere.”

Klanten kopen al lang fruit bij de familie Wolfcarius in de buurtwinkel in Markegem, de winkel op de Gentsesteenweg 103 in Harelbeke en de automaat in Gottem (Deinze). Aan de boomgaarden in de Vaeringstraat, de verbinding tussen Dentergem-centrum en De Vierschaar, staat er naast de fruitautomaat een nieuw fruitwinkeltje. Opmerkelijk is dat in het winkeltje geen personeel te vinden is. Een gewaagd concept, maar An Vanoverbeke en Carla Devaere, die met hun partners Stephan en Yves Wolfcarius het bedrijf runnen, zijn enthousiast. “We willen onze klanten de kans bieden hun fruit rechtstreeks bij ons te kopen”, legt An uit. “In Gottem staat al vijf jaar een automaat, maar deze winkel biedt nog meer mogelijkheden. We verkopen onze appels, peren en appelsap, aangevuld met een assortiment aan aardappelen, wortelen, prei, aardbeien, ajuinen, eieren en honing van telers uit de streek. Je komt binnen, neemt je producten en betaalt met de kaart. Het betaalsysteem is ook erg makkelijk. Alle appels en peren hebben dezelfde prijs en de producten staan aangeduid met een foto. De winkel is elke dag open van 7 tot 21 uur. We zijn al enkele weken bezig en de reacties van de klanten zijn positief.”

Camerabewaking

“Of we niet vrezen voor diefstal of oneerlijke klanten? Neen, want dit concept is gebaseerd op vertrouwen”, gaat Carla verder. “Mocht er iets niet kloppen, dan hebben we onze camerabewaking die alles buiten en binnen registreert. Op een scherm in de winkel kunnen we zien wat de camera filmt. Maar wie steelt nu fruit? Mochten we sigaretten verkopen, zou dat een ander verhaal zijn, maar tot nu toe hebben we nog geen problemen gehad. Dankzij de camera kan ik bovendien zien wanneer de rekken moeten bijgevuld worden.”

Korte keten

De zelfbedieningsshop in Gottem vervangt de buurtwinkel in Markegem. “We zitten op de grens van twee gemeentes en de shop staat langs een drukke baan met veel passage. We blijven mikken op de mensen die graag lokaal en rechtstreeks bij de boer hun producten kopen. De inrichting van de winkel is hier ook op gericht. De rekken zijn gemaakt van houten fruitbakken die werden gebruikt in onze boomgaarden. We hopen met dit innovatieve project nog meer mensen te kunnen laten genieten van ons vers fruit.”

Meer info op www.wolfcariusfruit.be.