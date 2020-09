Fruitbedrijf Cocquyt breidt uit met nieuwe hoevewinkel, bezoekersruimte en verblijf voor seizoenarbeiders Anthony Statius

27 september 2020

13u50 0 Deinze Cocquyt, het bekende fruitbedrijf in Meigem (Deinze), investeert fors in de toekomst. Zaakvoerders Jonas en Sofie starten binnenkort met de bouw van een nieuwe hoevewinkel en daarbovenop een bezoekerscentrum met zicht op de boomgaarden. Ondertussen wordt er een verblijf voor 26 seizoensplukkers neergepoot naast de hoeve. “We zetten in op meer beleving voor de bezoekers en meer comfort voor de medewerkers”, zegt Sofie.

Er beweegt wat tussen de appel- en perenbomen aan Vaart Links in het dorpje Meigem, bij Deinze. Jonas Cocquyt en zijn vrouw Sofie, ondertussen al de vierde generatie van het bekende familiebedrijf, hebben twee bouwprojecten in de pijplijn zitten. Die moeten de aantrekkingskracht van Fruitbedrijf Cocquyt nog meer versterken. Een eerste initiatief om meer mensen naar de boomgaarden van Meigem te lokken zijn de wekelijkse zelfplukdagen, die vorig weekend van start gingen. Ook zondagochtend kwamen mensen in weer en wind appels plukken bij de familie Cocquyt. “Met deze zelfplukdagen zetten we in op meer beleving”, legt Sofie uit. “Jonge gezinnen met kinderen die snel boodschappen willen doen, gaan meestal naar de supermarkt. Daarom willen we meer activiteiten organiseren zodat men het winkelen hier kan combineren met een leuke activiteit. Ik denk maar aan een paaseizoektocht tussen de fruitbomen of de zelfplukdagen met ontbijt.”

“Meer in beleving is ook het hoofddoel van het bouwproject rond de hoevewinkel”, vervolgt Sofie. “De winkel dateert van de jaren 80 en was aan vervanging toe. Het huidige gebouw met de bijhorende garages wordt afgebroken en er komt een nieuw complex, waar er ook ruimte zal zijn voor andere producten dan groenten en fruit. Jonas’ vader Marc is een van de oprichters en marktkramers van de nieuwe Boerenmarkt in Landegem en enkele collega’s toonden al interesse. Een andere nieuwigheid wordt een overdekt terras, waar klanten op hun gemak een glaasje vers fruitsap kunnen drinken. Bovenop de nieuwe winkel komt dan nog een bezoekersruimte met zicht op de fruitbomen. We krijgen af en toe bedrijven over de vloer en deze mensen ontvangen we altijd buiten. Met deze bezoekersruimte kunnen we bij slecht weer ook bedrijven ontvangen. Het lokaal zal ook verhuurd worden voor wie eens op een originele locatie wil vergaderen. Begin juni zou het nieuwe gebouw moeten klaar zijn. Ondertussen hebben we de hoevewinkel tijdelijk ondergebracht in een oude schuur.”

Seizoenarbeiders

Het tweede bouwproject is momenteel al te zien langs de Meerskant. “Daar bouwen we momenteel een verblijf voor seizoenarbeiders. In de zomer kunnen we beroep doen om studenten om fruit te plukken, maar het wordt steeds moeilijker om medewerkers te vinden die in de wintermaanden willen snoeien en fruit sorteren. Vroeger werkten we altijd samen met Spaanse arbeiders en momenteel doen we beroep op Roemeense seizoenarbeiders. Zij verblijven in een huurhuis in het dorp van Meigem, maar dat is ondertussen te klein geworden. Onlangs hebben wij percelen in pacht genomen van fruitteler Marc Heyse, die enkele jaren geleden overleden is. En ook van Jonas’ oom José hebben we nog eens acht hectare overgenomen. We hebben dus meer arbeiders nodig en zij zullen vanaf januari terechtkunnen in een nieuw verblijf. Het gebouw telt dertien slaapkamers, goed voor maximaal 26 mensen. Allemaal zware investeringen, maar het is nu de moment om dit te doen”, besluit Sofie.