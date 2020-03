Friturist bakt oliebollen voor de ganse straat: “Zo blijven we ook tijdens de quarantaine verbonden met elkaar” Anthony Statius

29 maart 2020

15u38 34 Deinze In de Koningin Astridstraat in Deinze hebben alle inwoners zondagmiddag kunnen smullen van gratis oliebollen. Een ideetje van friturist Frederick Vandenheede van Eethuis Sofré om de quarantaine van zijn buren een beetje op te vrolijken.

In de frietketels van Eethuis Sofré lagen zondagmiddag voor het eerst oliebollen in plaats van frieten te sudderen. Friturist Frederick Vandenheede, zijn vrouw Sofie en hun dochters Maud en Camille waren druk in de weer met het bereiden van zo’n 250 oliebollen, exclusief voor hun buren in de Koningin Astridstraat in de Deinse deelgemeente Petegem-aan-de-Leie.

“Ik ben sinds de lockdown al iedere dag open geweest”, zegt Frederick. “Mensen kunnen hier terecht om frietjes af te halen en hierbij worden de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd. Mijn zaak draait wel, maar de laatste dagen loop ik wat ambetant. De lege zaal, de vluchtige gesprekken met klanten die zo snel mogelijk terug naar huis willen, dat is geen leuke sfeer. Daar heb ik een leuk initiatief bedacht om wat sfeer in de straat te brengen. Vele buren zijn immers vaste klanten, en om hun dag wat op te vrolijken, heb ik hen allemaal gratis oliebollen aangeboden.”

Frederick lanceerde een oproep op de Facebookgroep van de straat en zo’n 45 gezinnen tekenden er op in. “Ik heb zaterdagavond voor het eerst in mijn leven oliebollen gebakken, dus het was best wel spannend”, zegt Frederick. “Voor ieder gezin bak ik vijf oliebollen en deze worden rondgedeeld door enkele buren. We hebben een goeie werking in onze straat en we organiseren regelmatig activiteiten, maar door de coronacrisis is dit tijdelijk niet mogelijk. Met dit initiatief willen we toch onze buurt een beetje verbinden.”

Aurélie Minjauw is een van de vrijwilligers die oliebollen kwam afhalen. “Ik kom oliebollen halen voor mijn drie dichtste buurvrouwen. Deze zet ik af aan de deur en nadat ik heb aangebeld, neem ik voldoende afstand om eens hallo te zeggen en te zwaaien. Iedereen vindt het een mooi initiatief van onze buurman Frederick.”