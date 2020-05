Frederik Platteeuw is nieuwe jeugddirecteur bij KMSK Deinze Anthony Statius

29 mei 2020

08u40 0 Deinze Deinzenaar Frederik Platteeuw (42) is de eerste jeugddirecteur van voetbalclub KMSK Deinze. Met deze nieuwe functie zet de club, die nu in het profvoetbal van 1B speelt, verder in op professionalisering.

KMSK Deinze heeft niet alleen ambities op het hoogste niveau, de club wil de professionalisering ook verderzetten bij de jeugd. Dat doet de club met stamnummer 818 met de aanstelling van Frederik Platteeuw als nieuwe jeugddirecteur. De 42-jarige Deinzenaar is actief als commercieel projectmanager en is ondertussen al een zestal jaar actief binnen de club.

“Onze jeugdafdeling telt zo'n 300 spelers en we werken een structuur uit om te kunnen zorgen voor een kwalitatieve opleiding”, zegt Frederik. “Ik zal mij zowel bezighouden met het sportieve luik, maar ook met de commerciële en boekhoudkundige aspecten van de jeugd. Het doel is om met KMSK Deinze als één ploeg naar buiten te komen, waarbij iedereen, van de eerste ploeg tot de jeugdreeksen, elkaar helpt aan waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan. KMSK Deinze zat lange tijd op de achtergrond en nu is de tijd rijp om op een positieve manier naar buiten te komen.”

KMSK Deinze werkt duidelijk aan de toekomst onder het motto #DeinzeGoesPro