Franky en Danny stappen 2.600 euro bijeen voor Indiase straatkinderen Anthony Statius

01 oktober 2019

09u05 2 Deinze Deinzenaren Franky Taveirne en Danny Carrette hebben samen 2.600 euro geschonken aan de vzw Children At Risk van Ingrid Sys. Het duo stapte net zoals vorig jaar de Dodentocht van Bornem.

In 2003 startte Ingrid Sys uit Deinze de vzw Children at Risk op in België. Deze vzw heeft als doel verwaarloosde, ondervoede straatkinderen in Calcutta (India) op te vangen in het tehuis House of Love waar begeleiders hen bijstaan met opvoeding, onderwijs en medische bijstand. Ingrid krijgt hiervoor heel wat hulp uit haar thuisstad. Via het Lokaal Mondiaal Beleid kreeg ze dit jaar 1.000 euro en de aanvraag voor 2020 is ingediend. Maar de grootste inspanning werd geleverd door Danny Carrette, die door zijn deelname aan de Dodentocht 2.600 euro bijeen stapte voor het project. Ook Driespoort Shopping Deinze helpt deels logistiek en financieel met 150 euro.

“Het is mijn vijfde deelname aan de Dodentocht, die ik samen met mijn vriend Franky Taveirne heb gestapt”, zegt Danny. “We hebben er 22 uur en 18 minuten over gedaan. Mijn geheimen om de 100 kilometer moeiteloos te stappen zijn reggaemuziek, goede stapschoenen, aftellen na 50 kilometer, deugddoende gesprekken met Franky, mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zien op 85 kilometer en denken aan die Indiase jongeren.

“De middelen dit jaar zullen aangewend worden voor het opzetten van een winkel voor voedingsmiddelen, gsm-kaarten en andere noodzakelijke dagdagelijkse producten”, zegt Ingrid. “Het finale doel is dat de organisatie tegen volgend jaar zelf bedruipend is.”

Meer info over Children At Risk via bruce.s@scarlet.be, 09/380.30.72 of 0474/60.18.69.