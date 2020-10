Fotoclub Klik krijgt tweede leven als KLIK 2.0: “Iedereen met een passie voor fotografie is welkom” Anthony Statius

Deinze heeft opnieuw een fotoclub. Uit de as van de Hansbeekse fotoclub Klik verrijst KLIK 2.0, een verderzetting én uitbreiding van de oorspronkelijke vereniging.

Het verhaal van fotoclub Klik begon 39 jaar geleden bij de Hansbeekse leerkracht Romain De Vreese. Als amateurfotograaf wou hij zijn passie voor fotografie delen met anderen en al gauw verzamelde hij een groepje gelijkgestemden rond zich. Vorig jaar telde de clique van Klik nog vijf leden, waaronder Mireille Heindryckx, die na het plotse overlijden van oprichter Romain De Vreese de voorzittersfakkel in 2012 overnam. In oktober vorig jaar kondigde de club haar afscheid aan met een laatste tentoonstelling, waarbij de vijftigjarigen van Hansbeke nog eenmaal centraal stonden. Mireille Heindryckx liet zich toen ontvallen dat een nieuwe fotoclub zeker niet uitgesloten was. En zo geschiedde, want zondagmiddag werd KLIK 2.0 boven de doopvont gehouden.

“Ik vond het jammer om onze fotoclub met de succesvolle jaarlijkse tentoonstelling te laten verdwijnen”, zegt Mireille. “De club bracht gepassioneerde amateurfotografen samen en ons jaarlijks evenement bracht leden, bewoners en bezoekers samen. Dankzij de fusie tussen Nevele en Deinze met zijn vele deelgemeenten zag ik meer mogelijkheden. Ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe groep enthousiaste fotoliefhebbers en kreeg hierbij steun van Jan Darthet, een professionele fotograaf en lesgever. Er was heel wat interesse van zowel beginners als gevorderden, maar door de coronamaatregelen was het niet evident om samen te komen. Desondanks hebben we toch een toffe groep van dertien gemotiveerde leden gevormd.”

“De jaarlijkse fototentoonstelling tijdens het kermisweekend kan dit jaar door het coronavirus niet doorgaan”, vult Jan Darthet aan, “maar we plannen in november wel een alternatieve foto-expo. We deden een oproep naar alle Hansbekenaren die de foto’s van onze leden willen exposeren in hun voortuin of achter het raam. Iedereen zal dus al wandelend kunnen genieten van ons unieke dorp tijdens één grote openluchttentoonstelling. Zo komen we letterlijk en figuurlijk met KLIK 2.0 naar buiten.”

De stichtende leden van Fotoclub KLIK 2.0 zijn Mireille Heindryckx, Jan Darthet, Alex De Ghesquière, Bjorn Vandekerckhove, Brecht De Ruyte, Brenda Van Dorpe, Els Denaeghel, Fabienne De Muynck, Gert Raes, Joannes De Baets, Peter De Groote, Victor Goedgebuer en Werner Lootens. “Iedereen is welkom om tot onze club toe te treden”, zegt Mireille. “Je hoeft geen professionele fotograaf te zijn, de enige vereiste is een passie voor fotografie in al zijn aspecten. Binnenkort lanceren we ook een website met meer info.”