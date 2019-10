Fotoclub Klik eindigt in schoonheid: laatste reeks vijftigjarigen vereeuwigd Anthony Statius

13 oktober 2019

13u09 0 Deinze De Hansbeekse Fotoclub Klik heeft zondagvoormiddag voor de laatste keer de vijftigjarigen van het dorp samengebracht tijdens haar jaarlijkse tentoonstelling in de gemeentezaal. Hiermee is na 38 jaar het doek gevallen over Klik, de enige fotoclub van de stad Deinze.

Het was een emotioneel moment toen Mireille Heindryckx, sinds 2012 voorzitster van Fotoclub Klik, zondagvoormiddag haar medebestuursleden en alle vrijwilligers in de bloemetjes zette. Dit weekend organiseerde Klik voor de allerlaatste keer een tentoonstelling met foto’s van alle vijftigjarigen van Hansbeke.

“Het is moeilijk om afscheid te nemen, maar ik ben er zeker van dat er een nieuwe fotoclub zal ontstaan”, zegt Mireille. “Wij gaan alleszins bezig blijven met fotografie in onze gemeente. We zien wel wat de toekomst brengt” De tentoonstelling Klik End is nog te zien op maandag 14 oktober van 9.30 tot 13 uur. De toegang is gratis.