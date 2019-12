Foto Video Mac pakt uit met ‘levende chalet’ Anthony Statius

27 december 2019

11u56 0 Deinze Wat doet die vreemde chalet op de Markt van Deinze? Gewoon binnenstappen en op de rode knop duwen, dan wordt alles duidelijk. Een originele promotiestunt van het team van Foto Video Mac.

De kerstmarkt is voorbij, maar ter hoogte van Foto Video Mac staat nog steeds een chalet die werd gebouwd met houten paletten.

“Een belevingschalet”, verduidelijkt zaakvoerder Geert Schobben. “Om de shoppers in Deinze eens te verrassen tijdens de eindejaarsperiode gingen we letterlijk out of the box denken. Samen met Bernd Verzele van Fabriek Artistiek en Valerie Bervoet van designbureau Aber hebben we deze chalet gebouwd om enkele producten in de kijker te zetten. Maar er is meer, want de chalet komt ook tot leven. Het enige dat je moet doen is op de grote rode knop duwen, die aan het haardvuur ligt; de rest moet je zelf ontdekken.”

De belevingschalet is nog tot en met 8 januari te bezoeken tijdens de openingsuren van Foto Video Mac.