Foto BK Loopfietsjes wint Franse fotowedstrijd Anthony Statius

17 januari 2020

11u16 4 Deinze Een foto die werd genomen tijdens het BK Loopfietsjes in Deinze heeft de eerste prijs gewonnen van een sportfotowedstrijd in het Franse Béziers. De foto ‘Bicyclette à pied’ van amateurfotograaf Eric ’t Kindt haalde het van meer dan 500 sportfoto’s.

Het BK Loopfietsjes in Deinze is ondertussen bekend over de landsgrenzen heen. Op 22 september 2019 vond de tweede editie plaats op de Markt van Deinze en 225 kindjes tussen de 2 en 5 jaar namen het tegen elkaar op in een race met loopfietsen. Het gebeuren werd door heel wat trotse ouders vastgelegd op foto, maar ook amateurfotograaf Eric ‘t Kindt hield zijn fototoestel in de aanslag. Met een van zijn kiekjes won hij een Franse sportfotowedstrijd.

“Ik neem vaak deel aan fotowedstrijden, vooral deze met als thema sport”, zegt Eric. “Ik heb reeds meerdere prijzen gewonnen, onder meer in Italië, Frankrijk, Iran, Duitsland,... Mijn passie voor fotografie is gestart op 25-jarige leeftijd en door mijn job als leerkracht lichamelijke opvoeding was ik vanaf het begin bijzonder geïnteresseerd in sport, in het bijzonder in wielrennen omdat ik in de Vlaamse Ardennen woon. Momenteel is het vooral gymnastiek en boksen die mijn voorkeur genieten. Later is er reis- en modelfotografie bij gekomen. Bij mijn foto van het BK Loopfietsjes in Deinze gaven de originaliteit en de spontaniteit van de foto de doorslag bij de jury.”