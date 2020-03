Foodbart schenkt wraps aan ziekenhuispersoneel Anthony Statius

17 maart 2020

11u21 0 Deinze Ook in volle coronacrisis laten Deinzenaren hun hart spreken. Bart Vandekerckhove van hamburger- en saladebar Foodbart heeft dinsdag gezonde wraps geschonken aan het personeel van het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze.

“Om het personeel van ons ziekenhuis een hart onder de riem te steken, heb ik hen gratis wraps aangeboden", zegt Bart. “Personeelsverantwoordelijke Sophie Vuylsteke is er dinsdagvoormiddag 54 komen ophalen.”

“Mijn initiatief kadert ook in het voorkomen van voedselverspilling”, vervolgt Bart. “We moeten er niet flauw over doen, zoals bij vele horecazaken heb ik door de preventiemaatregelen de verkoop zien kelderen. Ik doe wel nog afhaalgerechten, maar dat compenseert maar een deel van het verlies. Ik had nog heel wat verse producten liggen en ik ben blij dat ik er het zorgpersoneel van ons ziekenhuis mee gelukkig kan maken. Zij verdienen dat.”