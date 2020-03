Food Truck Happening deze zomer afgelast door coronavirus Anthony Statius

27 maart 2020

08u06 3 Deinze De Food Truck Happening in de Ooidonkdreef in Bachte-Maria-Leerne gaat deze zomer niet door. De organisatoren vinden het niet verantwoord om een grote massa mensen samen te brengen in de huidige coronacrisis.

De Food Truck Happening is een van de grootste festivals in de regio en het geniet als enige culturele evenement in de Leiestad nationale erkenning. Vorig jaar kwamen er meer dan 6.000 bezoekers verspreid over twee weekends en dit wou men uitbreiden naar drie weekends, waarbij men hoopte tussen vrijdag 26 juni en zondag 12 juli 10.000 bezoekers te mogen ontvangen in de Ooidonkdreef. Maar nu laat organisator Frank Batslé weten dat de zesde editie wordt uitgesteld naar volgend jaar.

“Met de huidige coronapandemie is het niet verantwoord om een activiteit te laten doorgaan waarbij we mensen aanmoedigen om samen te zijn”, zegt Frank. “We willen ook de nodige sereniteit en ingetogenheid tonen in de huidige wereldcrisis. We zijn ook een gratis festival en dus is er geen probleem met voorafbetaalde tickets die moeten vergoed worden. Onze boodschap is: zorg voor elkaar en geef om elkaar. We nodigen iedereen alvast uit voor de weekends van 25 juni en 4 juli in 2021.”