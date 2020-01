Fonds Jan Filliers draait volop: “Al 130.000 euro uitgedeeld aan slachtoffers ongevallen” Joeri Seymortier

29 januari 2020

12u09 0 Deinze Het Fonds Jan Filliers uit Deinze heeft al 130.000 euro ter beschikking gesteld voor nazorg aan slachtoffers van ongevallen.

Het Fonds Jan Filliers krijgt er een mooi extraatje bij uit eigen stad. De dienst Sport en Recreatie van de stad Deinze heeft een cheque van 1.885 euro overhandigd. Dat was de opbrengst van de Party Work-out die in december georganiseerd werd. Er kwamen toen 377 deelnemers meedansen. “Het bedrag is meer dan welkom”, zegt Dominique Filliers van het Fonds. “Wij zijn er om hulp te verlenen aan slachtoffers van ongevallen. Dat gaat breder dan enkel verkeersslachtoffers. We hebben ondertussen ook onze leeftijdsgrens geschrapt, waardoor onze werking steeds breder wordt. Ondertussen hebben we toch al 130.000 euro kunnen uitdelen als steun aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een ongeval.”

Het Fonds Jan Filliers is een eerbetoon aan de meester-stoker die op 31 oktober 2008 overleed bij een busongeval in Egypte. De steun die door het Fonds aan slachtoffers gegeven wordt, kan bestaan uit een financiële bijdrage voor het bekostigen van bijvoorbeeld hulpmiddelen om een droomof project te realiseren. Er kan ook gezorgd worden voor specialisten bij een aangepaste begeleiding, ondersteuning van aangepaste studies, een zinvolle vrijetijdsbesteding of sportactiviteiten.