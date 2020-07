Flandrien-fanaten eren Lucien Buysse in wielerdorp Wontergem Anthony Statius

12u42 0 Deinze In het dorp Wontergem werd zaterdagmiddag een eerbetoon gebracht aan Lucien Buysse, de man die in 1926 de Tour de France won. Een zestal leden van d e wielervereniging Squadra Flandria reden op oude koersfietsen de rit Gent-Wontergem-Gent en hielden halt aan het standbeeld van de flandrien. Daar zorgde het Lucien Buysse-comité voor een bijpassend Buysse-biertje.

Op de Vlaamse feestdag worden ook Vlaamse wielerhelden herdacht. De bekendste wielrenner van Deinze en omstreken is ongetwijfeld Lucien Buysse, de Wontergemnaar die in 1926 de langste en zwaarste Tour de France won. Squadra Flandria, de wielervereniging van ‘Flandrien Bartali’, die het koersverleden tot leven brengt door op oude koersfietsen etappes van bekende flandriens te rijden, organiseerde haar eerste tocht van Gent naar Wontergem en terug; in het spoor van Buysse.

“Dat men door weer en wind op fietsen van minstens 15 kilogram en met maar één versnelling onze wielerheld wil herdenken, is een grote eer voor ons dorp en haar bekendste inwoner”, zegt Sylveer Maes van het Lucien Buysse-comité. Lieven Tack, die de renners begeleidde met een volgwagen uit de jaren 20, vult aan: “Het doel is om op 6 juli 2021 de etappe Bayonne-Luchon van 326 kilometer te fietsen. Zo brengen het Lucien Buysse-comité en de Squadra Flandria het wielerverleden tot leven. Als Belgen mogen we hier best fier op zijn. Het is nog steeds ons doel om in 2026 de Tour de France naar Deinze en Erpe-Mere te halen. Dan is het honderd jaar geleden dat Lucien Buysse hem won en vijftig jaar geleden dat Lucien Van Impe hem won.” Schepen van Sport Norbert De Mey (Open Deinze) liet weten dat er geld voorzien wordt voor een mogelijke doortocht in 2026.