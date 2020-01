Film Fest Gent on Tour komt naar Leietheater Anthony Statius

21 januari 2020

10u29 0 Deinze Film Fest Gent on Tour komt vanaf februari naar het Leietheater in Deinze. Iedere derde dinsdag van de maand zal er een film in avant-première vertoond worden, met een inleiding door Patrick Duynslaegher op scherm. Daarnaast krijgt het Leietheater ook een bijkomende subsidie voor het tonen van Vlaamse films.

Het Filmfestival in Gent, dat jaarlijks in oktober plaatsvindt, programmeert tijdens het jaar straffe films in avant-première in diverse arthouse cinema’s en culturele centra en vanaf februari zal ook het Leietheater in Deinze deel uitmaken van dit netwerk. De reeks start in Deinze op dinsdag 17 februari met de arthouse film Dark Waters van Todd Haynes. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de blootlegging van een milieuschandaal.

“Daarnaast ontvangt Leietheater een bijkomende subsidie van 1.500 euro van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor het vertonen van ongeveer tien Vlaamse artistieke films in 2020", zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Op het programma staan onder andere de jeugdfilm Binti, de debuutfilm Cleo, de tearjerker All of Us, de boekverfilming MUIDHOND en op 5 februari wordt Girl, de straffe debuutfilm van Lukas Dhont ook nog eens hernomen.”

Meer info via www.leietheater.be.