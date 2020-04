Filliers maakt nu ook handgels voor bedrijven Anthony Statius

01 april 2020

15u06 0 Deinze Filliers Distillery uit Deinze produceert nu ook ontsmettende handgel voor onder andere grootwarenhuizen, distributeurs, politie -en brandweerdiensten. Particulieren kunnen niet terecht bij Filliers, zij dienen zich tot hun apotheker te wenden.

Apothekers kunnen zich sinds 17 maart bij Filliers Distillery bevoorraden met ethylalcohol voor het aanmaken van ontsmettingsmiddelen en de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven ontvingen reeds ruim 40.000 liter ontsmettende handgel. Vanaf vandaag kunnen nu ook bedrijven en instellingen in essentiële sectoren bij Filliers terecht voor ontsmettende handgel.

“Het gaat om sectoren die zonder handgel dreigen stil te vallen”, zegt CEO Bart Cnudde. “We denken hierbij aan de grootwarenhuizen, de distributeurs, politiediensten en de brandweer. Filliers Distillery maakt zijn handgel conform de strikte richtlijnen opgesteld door het WHO. De gel draagt het label ‘Alcohol Hand Sanitizer WHO Compliant’. Hierdoor kan ze ook gebruikt worden door huisdokters, ambulanciers, verzorgers in rusthuizen en kinesisten.”

“We hebben de capaciteit van onze stokerij flink opgevoerd” vervolgt Cnudde. “De vermenging van onze alcohol met de grondstoffen, nodig om er meteen bruikbare ontsmettende handgel van te maken, gebeurt op een speciaal hiervoor geïsoleerde zone op de site van de distilleerderij. We zijn zeer blij dat we hiermee ons steentje kunnen blijven bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus.”

Info en bestellingen kunnen nog steeds via info@filliers.be of 09/386.12.64.