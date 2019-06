Filliers Distillery valt opnieuw in de prijzen: zeven medailles op Amerikaanse SIP Awards Anthony Statius

16u56 0 Deinze De dranken van Filliers Distillery vallen opnieuw in de smaak. De graanstokerij uit Bachte-Maria-Leerne scoort maar liefst zeven medailles tijdens de Amerikaanse SIP Awards.

Nadat Filliers Distillery eerder dit voorjaar dubbel goud en zilver won op de San Francisco World Spirits Competition 2019 met de Filliers genevers en gins, valt men opnieuw in de prijzen in Verenigde Staten. Op 28 dinsdag mei werden in Los Angeles voor de elfde keer de Spirit International Prestige Awards (SIP) uitgereikt. Uniek aan deze awards is dat het panel van juryleden volledig uit gewone Amerikaanse consumenten bestaat die de prijzen uitreiken op basis van blind tastings. 146 consumenten beoordeelden maar liefst 977 internationale spirit merken, onderverdeeld in 93 verschillende categorieën. In de categorieën ‘Gin’ en ‘Genevers’ scoorde België zeer goed, dankzij Filliers Distillery. De Belgische stokerij behaalde met zijn ‘Filliers Dry Gin 28’ en ‘Barrel Aged Genevers’ zeven medailles.

Het is niet de eerste keer dat Filliers Distillery prijzen wint tijdens deze SIP Awards. In 2016 werden de gins van de Belgische stokerij ook al goed gesmaakt door het panel van Amerikaanse consumenten en keerde Filliers huiswaarts met verschillende awards in de categorieën ‘Gin’ en ‘Flavored/infused gin’.