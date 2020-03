Fietstunnels Karmstraat en Tonnestraat bijna klaar Anthony Statius

12 maart 2020

19u28 0 Deinze De fietstunnels in de Karmstraat en de Tonnestraat in Deinze zijn bijna klaar. Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 27 maart de tunnels afgewerkt.

De fietstunnel en de fietssnelweg in de Karmstraat worden op donderdagnamiddag 19 maart afgesloten. Fietsers volgen een wegomlegging via de nieuwe verkavelingsweg, Karmstraat, Beekstraat en Pontstraat. De fietstunnel in de Tonnestraat wordt van 16 maart tot en met 24 maart afgesloten. De fietsers moeten een wegomlegging volgen via Kortrijksesteenweg, Molenstraat en Sint Hubertstraat.