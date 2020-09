Fietsstraat krijgt extra markeringen op eerste schooldag: “Ongelukkige timing” Anthony Statius

01 september 2020

11u16 0 Deinze Wegmarkeringen aanbrengen op de ochtend van de eerste schooldag? In Deinze gebeurde het in de Tolpoortstraat, een drukke fietsas in het centrum van de stad. “Dat was niet de afspraak met de aannemer”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

De hectische ochtendspits in Deinze verliep dinsdag nog chaotischer dan anders. En dat was niet alleen te wijten aan de eerste schooldag. In de Tolpoortstraat (de vroegere Stationsstraat) vlakbij het station, een plek waar veel bussen, auto’s en zwakke weggebruikers samenkomen, werden kleine werken uitgevoerd. De straat werd onlangs omgevormd tot een fietsstraat en hiervoor moesten nog extra wegmarkeringen aangebracht worden. Of de ochtendspits tijdens de eerste schooldag het beste moment was, daar is burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) duidelijk over.

“De bedoeling was dat de wegmarkeringen al voor de zomervakantie aangebracht werden”, zucht de burgemeester. “We zijn al vragende partij sinds midden juni. Het is tegen alle afspraken in dat men deze werken nu uitvoert. De aannemer is om 5 uur ‘s morgens begonnen en had gehoopt om tegen 7.30 uur klaar te zijn, maar dat is niet gelukt. We kunnen hier niet mee lachen. De markeringen zelf zijn wel nodig, want ze delen de straat in twee rijvakken om de veiligheid voor fietsers te verhogen.”