Fietsster zwaargewond nadat auto haar aanrijdt op zebrapad Wouter Spillebeen

08 augustus 2019

19u45 0 Deinze In het Oost-Vlaamse Deinze is een 65-jarige vrouw op de fiets zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een auto op een zebrapad.

Het ongeval gebeurde deze voormiddag rond 11.30 uur op de Ventweg, een parallelweg van de Kortrijkstraat in Deinze. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, maar een Jeep bestuurd door een 48-jarige chauffeur reed weg van een parkeerplaats en reed op de parallelweg ter hoogte van de Bullenstraat een fietsster aan. De vrouw was met haar fiets het zebrapad aan het oversteken komende van de Post. Haar fiets kwam onder het voorwiel van de Jeep terecht. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeerde niet in levensgevaar.