Fietsstad Deinze aanwezig op Velofollies Anthony Statius

12 januari 2020

08u52 0 Deinze Fietsstad Deinze zal van vrijdag 17 tot en met zondag 19 januari aanwezig zijn op Velofollies in Kortrijk Xpo. Op deze beurs vind je alles voor de fietsliefhebber.

De stad Deinze werd in 2015 en 2018 bekroond met de titel Fietsstad en ook dit jaar maakt de stad terug kans op deze titel. Volgend weekend zal de stad aanwezig zijn op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk.

“Het is logisch dat we als fietsstad een stand hebben op de grootste en meest gevarieerde fietsbeurs in de Benelux,” zegt burgemeester en voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen Jan Vermeulen. “We zullen er in goed gezelschap zijn, want ook Blue Globe Sports en Kortweg Cycling Travel uit Deinze nemen deel aan de beurs. Bij de stand van de stad op locatie 424C kan je onder andere terecht voor meer informatie over de toeristische fietsroutes, de fietsevenementen en de wieleroutfit van Deinze? Daarnaast kan je er zowel het Lucien Buyssebier als het Baron Cyriel Buyssebier degusteren.”

Velofollies vindt plaats van 17 tot en met 19 januari in Kortrijk Xpo. Meer info via www.velofollies.be.