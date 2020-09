Fietssnelweg tussen Beekstraat en Karrestraat in de maak Anthony Statius

02 september 2020

08u20 0 Deinze De provincie Oost-Vlaanderen start deze maand met de aanleg van de fietsverbinding tussen de Beekstraat en de Karrestraat in Astene (Deinze). Ook het stuk Molenstraat-Tonnestraat in Petegem (Deinze) langs deze zelfde fietssnelweg F7 zit in de pijplijn.

De F7 krijgt meer en meer vorm op Oost-Vlaams grondgebied. Eerstdaags starten de werken aan het stuk tussen de Beekstraat en de Karrestraat in Astene. Daar komt een fietspad van 705 meter lang. Gemeente- en provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) vroeg op de provincieraadscommissie van augustus naar een verdere stand van zaken.

“De fietsersbrug over de Volhardingslaan werd opnieuw aanbesteed en ook over de missing links tussen de Nachtegaalstraat en de Molenstraat en de Molenstraat en de Tonnestraat is er goed nieuws. In overleg met de stad Deinze en infrabel werd er beslist dat de fietssnelweg tussen de Molenstraat en de Tonnestraat ten zuiden van de spoorweg komt. De procedure kan dus opgestart worden en er wordt gemikt op eind 2021 om dit volledig klaar te hebben. Over het stuk Nachtegaalstraat-Tonnestraat kan dit nog niet met zekerheid gezegd worden.”

“Ook op het grondgebied van Zulte zit het project in een stroomversnelling. De Oost-Vlaamse deputatie heeft de ambitie om de F7 op haar grondgebied deze legislatuur helemaal klaar te hebben. Alleen voor het stuk tussen de Karrestraat en de Klapstraat op de grens tussen Sint-Martens-Latem en Deinze is het nog wachten. Infrabel moet eerst de keuze moet maken wat met de overweg in de Klapstraat in Deurle gaat gebeuren.”