Fietsersbond test nieuwe lichtenregeling aan Driespoort-kruispunt: “Nog niet helemaal conflictvrij en extreem lange wachttijden” Anthony Statius

21 augustus 2019

09u58 0 Deinze De nieuwe lichtenregeling aan het kruispunt Gaversesteenweg-Volhardingslaan vertoont nog enkele mankementen. Niet alle oversteekpunten zijn conflictvrij en soms moeten voetgangers en fietsers meer dan vijf minuten wachten, ook na het duwen op de knopjes. Voor gemotoriseerd verkeer is het een pak langer aanschuiven. AWV gaat vandaag (woensdag) ter plekke om de situatie te bekijken.

Op vraag van de Deinse Fietsersbond heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de lichtenregeling aan het kruispunt Volhardingslaan-Gaversesteenweg (N35), ter hoogte van Driespoort Shopping Deinze, aangepast. Enkele leden van de Fietsersbond gingen de nieuwe lichtenregeling dinsdagavond tijdens het spitsuur testen en hieruit bleek dat de circulatie nog niet helemaal vlot verliep.

De beloofde aanpassing aan de lichtenregeling moet zorgen voor twee extra veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Het gaat om de voetgangers- en fietsoversteek aan de verkeerslichten die de Volhardingslaan dwarst, van noord-westelijke naar zuidoostelijke richting en de voetgangers- en fietsoversteek aan de verkeerslichten die de Gaversesteenweg dwarst, ter hoogte van huisnummer 66 tot en met 91. De eerste oversteek - het lange zebrapad van De Speelvogel naar de overkant van de Volhardingslaan - is inderdaad conflictvrij. Fietsers en voetgangers krijgen er ongeveer een twintigtal seconden om over te steken, zonder dat het verkeer dat van aan het station van Deinze komt hen kan hinderen.

Maar aan de tweede oversteek - het zebrapad ter hoogte van Gaversesteenweg 66 en 91 - is er iets vreemds aan de gang. “Voor fietsers is er een aparte fase zodat zij conflictvrij kunnen oversteken, maar ondertussen blijft het verkeerslicht voor voetgangers op rood staan”, zegt Bruno Fernagut van de Fietsersbond. “Wanneer het verkeerslicht voor voetgangers op groen springt, mogen auto’s vanuit de Volhardingslaan opnieuw rechts afslaan richting E17, wat opnieuw voor gevaarlijke situaties zorgt, zeker aan dat punt. Vrachtwagens moeten er een scherpe bocht nemen en ze zien voetgangers amper staan.”

Aan de twee zebrapaden die de Gaversesteenweg kruisen blijkt ook een probleem te zijn met de knopjes. “Voetgangers en fietsers staan er soms meer dan vijf minuten te wachten om over te steken”, zegt Nele Van Maele. “Ondanks het meermaals duwen op de knopjes aan de verkeerslichten wordt de groenfase voor zwakke weggebruikers een paar cycli overgeslagen. Telkens ik op de knop duwde, viel die terug uit. Uiteindelijk ben ik door het rood licht moeten fietsen, want er kwam maar geen beterschap.”

“Bij sommige lichten is het zeer belangrijk dat je als fietser op de knop duwt en bij andere punten is het niet belangrijk of is er zelfs geen knop”, zegt Mieke Roelens. “Zeer verwarrend allemaal. Geen enkele keer telde ik exact dezelfde tijd, wellicht zijn de lichten afgestemd op de autoverkeersstroom. Volgens mij kan deze opstelling nog niet definitief zijn. Het kruispunt blijft te vermijden door zwakke weggebruikers.”

Bij AWV reageert men verbaasd. “Dit kan zeker niet de bedoeling zijn, er gaat zo snel mogelijk iemand ter plaatse om de situatie te bekijken.”