Fietsersbond beloont goed verlichte fietsers Anthony Statius

28 oktober 2019

18u06 0 Deinze Met de overschakeling naar het winteruur wil Fietsersbond Deinze fietsers aanmoedigen om voldoende zichtbaar te zijn in het verkeer. Om hun boodschap kracht bij te zetten verkochten ze maandagavond fietslichten en fluohesjes en deelden ze zadelhoezen en warme chocomelk uit.

Tijdens de donkere wintermaanden zorgt de Fietsersbond Deinze voor de nodige verlichting. Met de campagne ‘Laat je zien op je fiets’ wijst men op het belang van goede fietsverlichting.

“Slecht zichtbare fietsers brengen niet alleen zichzelf in gevaar”, zegt voorzitter Bruno Fernagut, “Vele automobilisten reageren te laat of bruusk waardoor nog meer gevaarlijke situaties ontstaan. Om een boete van 55 euro te vermijden, bieden we de fietsers zonder licht een fietsverlichtingsset van 10 euro aan, inclusief fluohesje. Deze campagne is ook een oproep om regelmatig je fietsverlichting te controleren.”

“Naast deze sensibilisering zullen we ook fietsers een vragenlijst voorleggen in het kader van de fietsstadverkiezing 2020", zegt Eddy Donné. “Het doel is dat in alle 300 Vlaamse gemeenten de enquête wordt ingevuld door minimum 1% van de inwoners. De uitdaging bestaat er in om ook in de kleinere en meer afgelegen gemeentes genoeg fietsers te bereiken. Deze bevraging loop nog tot vrijdag 1 november.”