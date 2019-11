Fietsers van alle leeftijden welkom op de VTT Versele-Laga Classic Anthony Statius

07 november 2019

15u27 0 Deinze De fietsclub WTC Walter Godefroot organiseert op zaterdag 9 november de VTT Versele-Laga Classic. Iedereen is vanaf 8 uur welkom aan zaal Te Hove om een van de afstanden mee te fietsen.

“De inschrijvingen van de jaarlijkse VTT Versele-Laga Classic vinden plaats tussen 8 en 14 uur in zaal Ten Hove in Astene”, zegt organisator Johan De Weirdt. “Er is een parcours uitgestippeld over afstanden van 25, 40, 50 en 70 kilometer. Daarnaast kan je ook deelnemen met de koersfiets of gewone fiets aan een cyclo van 30 of 50 kilometer. Er is ook een VTT Kids-tocht en die start om 13.30 uur onder begeleiding van Wielerbond Vlaanderen. Kinderen kunnen dus gerust deelnemen zonder hun ouders.”

“Naast de traditionele bevoorrading, douches, bike-wash en fietsbewaarplaats krijgen de deelnemers bij aankomst ook een gratis Augustijn geschonken door Versele-Laga. We hopen op zo'n 1.000 deelnemers”, aldus De Weirdt.

Meer info via de website www.wtcwaltergodefroot.be.