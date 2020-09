Fietsers mogen in Deinze rechts afslaan door rood Anthony Statius

27 september 2020

16u41 0 Deinze In Deinze mogen fietsers aan bepaalde kruispunten rechts afslaan, ook wanneer het licht op rood staat. Dat voorstel werd donderdag unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, acht jaar nadat het door oppositiepartij GroenRood op de agenda werd gezet.

Sinds begin deze maand staan verkeersborden langs Vlaamse gewestwegen, die aangeven dat fietsers rechts mogen afslaan bij rood licht. Deze borden - een omgekeerde rode driehoek met daarin een gele fiets en een gele pijl naar rechts of rechtdoor - worden nu ook toegelaten in Deinze.

Gemeenteraadslid Dirk Stroobandt (Groen), die acht jaar geleden al vragende partij was, is tevreden. “Fietsers mogen alleen rechtsaf of rechtdoor door een rood verkeerslicht fietsen, op plaatsen waar zo’n verkeersbord staat. Bovendien moet je altijd voorrang verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers op het zebrapad. Het bord kan dan ook alleen maar geplaatst worden op plaatsen waar het veilig is voor de voetgangers en andere weggebruikers. Het systeem bestaat al 30 jaar in Nederland en verschillende jaren in steden zoals Gent.”