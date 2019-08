Fietser gewond na botsing met bestelwagen Jeffrey Dujardin

14 augustus 2019

11u59 0

Op de Markt in Deinze gebeurde maandagochtend rond 7.30 uur een verkeersongeval tussen een bestelwagen en een fietser. Een 62-jarige bestuurder van de bestelwagen moest plots remmen voor een voertuig die uit zijn garage komt gereden en op de rijbaan kwam. Een 44-jarige fietser merkte te laat op dat de bestuurder plots moet remmen. Hij reed in op de bestelwagen en liep verwondingen op in het aangezicht. Hij werd overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze.