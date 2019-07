Fietser (65) raakt zwaargewond bij ongeval op Markt Sam Ooghe

12u43 0 Deinze Dit weekend is een 65-jarige fietser ernstig gewond geraakt op de Markt in Deinze. Hij werd aangereden door een wagen.

De feiten dateren van zaterdag, zo meldt de persdienst van de PZ Deinze-Zulte-Lievegem. Rond half drie ‘s namiddags reed een 83-jarige chauffeur met zijn personenwagen in de richting van het Konogplein. Om onduidelijke redenen week hij af van zijn rijvak naar links. Op dat moment fietste daar een 65-jarige man, die aangereden wordt en zwaargewond raakt. Hij werd overgebracht naar het Maria Middelares Ziekenhuis in Gent. De man zou echter niet in levensgevaar verkeren.