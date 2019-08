Fietser (58) komt om bij ongeval aan zorgcentrum: “Bakker die brood kwam leveren reed vermoedelijk te snel, slachtoffer reed niet op juiste plaats op rijbaan” Jeffrey Dujardin

24 augustus 2019

20u58 15 Deinze In Astene, deelgemeente van Deinze, is zaterdagochtend rond 10 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een 58-jarige fietser kwam in aanrijding met een bestelwagen ter hoogte van zorgcentrum De Ceder in de Parijsestraat. Voor de man uit Gent, die in het zorgcentrum verbleef, kwam alle hulp te laat. Hij overleefde de klap niet.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. “Een 43-jarig bakker die brood kwam leveren aan het zorgcentrum kwam in aanrijding met de man”, zegt het parket. “Het gebeurde toen de fietser van de parking van het zorghotel reed. Uit de eerste bevindingen zou er sprake zijn van overdreven snelheid bij de bestuurder van de bestelwagen, daarnaast zou de fietser zich ook niet op de correcte manier op de rijbaan begeven hebben.” De directeur van het zorgcentrum, Geert Stroobant, werd op vakantie ingelicht over het ongeval. “Het is een enorm spijtig voorval”, zegt hij. “De man functioneerde zeer goed bij ons, een positieve bewoner. Het blijft natuurlijk raden naar de omstandigheden van het ongeval.” In de Parijsestraat mag je maximum 50 kilometer per uur, volgens buurtbewoners passeren er vaak chauffeurs met een te zware voet, “Het is hier soms echt gevaarlijk, ze vliegen hier voorbij”, zegt een buurtbewoonster.

Het moet een enorme klap geweest zijn, de bestelwagen kwam vijfenzeventig meter verder tot stilstand. Het slachtoffer zelf lag twaalf meter van de oprit. Over een afstand van honderd meter lagen de brokstukken verspreid. De Parijsestraat was enige tijd afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.