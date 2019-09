Fietser (43) lichtgewond bij ongeval in Lotenhullestraat Jeroen Desmecht

16 september 2019

17u17 3 Deinze Een 43-jarige Oostendenaar is zaterdag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in Deinze.

De feiten vonden plaats in de Lotenhullestraat in Deinze. Omstreeks 16.30 uur kwamen een fietser (43) en een autobestuurster (55) daar met elkaar in aanrijding. De fietser, een man uit Oostende, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto bleef ongedeerd.