Fietser (15) lichtgewond bij ongeval in Deinze

27 mei 2019



In de Gampelaeredreef in Deinze gebeurde vrijdag rond 16 uur een verkeersongeval. Een 88-jarige bestuurder komende van Astene richting Deinze wou linksaf slaan om de Gampelaeredreef in te rijden. De bestuurder verleende geen voorrang aan een fietser die richting Gent reed, waardoor het tot een aanrijding kwam. De 15-jarige fietser raakte bij het ongeval lichtgewond.