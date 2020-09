Fietsende shoppers vallen in de prijzen Anthony Statius

20 september 2020

08u21 2 Deinze Wie de komende weken met de fiets of te voet gaat winkelen in Deinze, maakt kans op een prijs. Zo valt er onder andere een elektrische fiets te winnen.

Tussen maandag 21 september en vrijdag 23 oktober organiseren het stadsbestuur en de vzw Deinze Winkelstad de campagne ‘Wie naar de winkel fietst, wint’. Hiermee wil men inwoners en bezoekers van Deinze stimuleren om de auto voor korte afstanden thuis te laten en te kiezen om met de fiets of te voet te winkelen.

De deelnemende handelszaken geven een spaarkaart en volle exemplaren kan je deponeren in een van de bussen in dienstencentrum Leiespiegel, sportcomplex Palaestra, de bibliotheek in Deinze, het gemeentehuis in Nevele en de bibliotheek Landegem (Stationsstraat 20). Bij afgifte van een volle spaarkaart krijg je een leuk gadget. Na afloop van de campagne worden er waardevolle hoofdprijzen verloot, zoals een elektrische dames- of herenfiets, een plooifiets en Deinze-cadeaubonnen van 25 euro.

Meer info via 09/381.95.00, omgeving@deinze.be of www.deinze.be/wiefietstwint.