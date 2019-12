Fiets- en voetgangerstunnel Karmstraat klaar Anthony Statius

19 december 2019

10u36 10 Deinze De fiets- en voetgangerstunnel in de Karmstraat in Astene is zo goed als klaar. Fietsers en voetgangers kunnen al onder de spoorweg rijden en wandelen.

De spooroverwegen in de Tonnestraat in Petegem en de Karmstraat in Astene werden in september door Infrabel afgesloten voor alle verkeer. In de plaats werden tunnels voor fietsers en voetgangers onder het spoor aangelegd en deze onderdoorgangen worden deze week opengesteld.

In de Karmstraat in Astene konden de eerste zwakke weggebruikers woensdag al de nieuwe fietsinfrastructuur gebruiken, de Tonnestraat in Petegem volgt binnenkort. Er moeten wel nog omgevingswerken gebeuren. Het sluiten van spooroverwegen moet zorgen voor meer veiligheid.