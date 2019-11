Fiets-en voetgangersbrug over Leie pas klaar in mei 2021 Anthony Statius

26 november 2019

15u13 0 Deinze De langverwachte fiets- en voetgangersbrug over de Leie zal pas klaar zijn in mei 2021. De Vlaamse Waterweg start in februari met de bouw van de ophaalbrug, die de Tolpoortstraat zal verbinden met de parking van de Brielpoort.

Voor de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Deinze-centrum stelde Afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg nv de tijdelijke handelsvennootschap Herbosch-Kiere – Electro Goeminne aan als aannemer. Het totale kostenplaatje bedraagt ruim 3 miljoen euro, waarvan De Vlaamse Waterweg 575.000 euro investeert en de stad Deinze de overige 2,425 miljoen betaalt. De werken zullen zichtbaar zijn op de werfsite vanaf begin februari. De voorbereidingswerken zijn ondertussen gestart.

Verkeerscentrale

Het doel van de brug is om shoppers te laten parkeren aan de Brielpoort, zodat ze de Leie kunnen oversteken naar de Tolpoortstraat. De nieuwe brug wordt een klapbrug van 38 meter lang en vier meter breed. Schepen met een hoogte van maximaal 3,2 meter kunnen er gewoon onderdoor, voor hogere schepen klapt de brug open. Personeel van De Vlaamse Waterweg zal de brug bedienen vanuit een technisch gebouw ter hoogte van de Brielpoortparking. Op termijn zal de brug, net als alle bruggen en sluizen op de Leie-as, vanuit één verkeerscentrale bediend worden. Een hellingspercentage van 4,5 % zorgt dat fietsers en voetgangers gemakkelijk aan de overzijde geraken.

Het ontwerp voor de brug is van de Gentse architecte Marie-José Van Hee, die in 2014 ook al de Markt en de Leie-oevers in Deinze tekende. Net als de nieuwe stadshal van Gent, werkte ze voor het ontwerp nauw samen met het Gentse architectenduo Robbrecht & Daem. Het is voorzien dat de brug tegen mei 2021 klaar zal zijn.