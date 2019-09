Fiesta Europa brengt vakantiegevoel naar de Markt Anthony Statius

05 september 2019

10u21 3 Deinze De internationale belevenismarkt Fiesta Europa slaat voor de tweede keer haar tenten op in Deinze. Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 9 september vind je op de Markt een bont gezelschap marktkramers uit het hele continent.

Kuier langs kraampjes van marktkramers uit alle hoeken van ons continent die unieke souvenirs, typische streekproducten of culinaire specialiteiten meebrengen. Vlei u neer op het internationaal terras om te genieten van een frisse pint of cocktail, een lekkere paella, wokschotel of pizza, terwijl de kinderen zich uitleven op de springkastelen in het kinderdorp. Pik intussen een internationaal getint concertje mee. De sfeervolle livemuziek nodigt heel wat bezoekers uit om te dansen.

Fiesta Europa is op vrijdag 6 september open van 12 tot 21 uur, op zaterdag 7 september van 10 tot 21 uur en op zondag 8 september van 10 tot 19 uur. De Markt wordt niet afgesloten voor auto’s. Meer info via www.fiestaeuropa.eu.